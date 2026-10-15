У Пешаварі обвалився дах школи, загинула щонайменше 21 людина — Dawn

У районі Дір-Колоні пакистанського Пешавара обвалився дах приватної школи. Загинула щонайменше 21 людина — 20 учнів та вчителька. Ще 17 школярів доправили до лікарні з травмами.

Робота рятувальників

Речник лікарні Lady Reading Hospital Мухаммад Асім підтвердив загибель 21 людини та повідомив, що в медзакладі оголосили надзвичайний стан. Раніше він заявляв про 17 загиблих учнів, зазначивши, що всім дітям було не більше 13 років.

Як повідомляє Dawn, на місці тривала рятувальна операція. Речник служби Rescue 1122 Білал Ахмед Фаїзі раніше заявив, що рятувальники доставили до лікарень приблизно 20 людей, серед яких були учні та вчителі. На ранньому етапі він повідомляв про чотирьох загиблих, посилаючись на дані лікарні.

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У ще одній ранній заяві Rescue 1122 йшлося, що понад десятьом дітям надали першу допомогу та відвезли до медзакладів. Також тоді припускали, що під уламками могли залишатися діти.

Обвали будівель у Пакистані

Dawn зазначає, що обвали дахів і будівель у Пакистані трапляються часто; видання пов'язує це насамперед із низькими стандартами безпеки та використанням неякісних будівельних матеріалів. У червні в районі Кахна в Лахорі через обвал даху приватного навчального центру загинули 14 дітей. Того ж місяця під час обвалу даху класної кімнати приватної школи в Дера-Газі-Хані загинули чотири дитини, ще 20 людей постраждали.

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