土耳其伊斯坦布尔一名14岁男孩在强降雨期间触电身亡。据半岛电视台报道，法蒂赫区巴拉特街区的一段监控录像显示，这名少年走过停车场入口附近的积水后倒下。他被送往医院时已失去意识，但未能获救。伊斯坦布尔省长办公室已就其死亡原因展开调查。

内涝与道路坍塌

在土耳其气象部门发布预警后，暴雨于周二晚间开始。水淹没了该市多个地区的道路、地下通道、住宅楼、商店和地下室，其中包括埃森尤尔特和苏丹加济。埃于普苏丹和加济奥斯曼帕夏区的部分道路发生坍塌。

紧急服务部门收到了超过2500起与恶劣天气有关的报告。当局记录了1277起内涝和15起山体滑坡，47人因灾害影响被困。恶劣天气影响了800多栋房屋、280家企业和76辆车辆。

因恶劣天气实施的限制措施

积水还进入两家医院，并从Haciosman地铁站的天花板渗入。在苏丹加济，一所小学的挡土墙在学生身处教室时坍塌；没有关于儿童受伤的报告。

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伊斯坦布尔省长达武特·居尔呼吁居民除非有紧急需要，否则不要离开家。他建议居住在地下室公寓的居民在较高楼层过夜，并避免靠近溪流河床、地下通道和其他易发生内涝的区域。

该市暂停了教学活动，并禁止摩托车通行，禁令自周三21时起生效，直至另行通知。约8000名工作人员以及2000辆车辆和工程机械被投入灾后处置工作。

伊斯坦布尔亚洲一侧贝伊科兹区的奥梅尔利地区降雨量最高，接近194毫米。代理市长努里·阿斯兰表示，大都会的部分地区在12小时内降雨量接近100毫米。

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