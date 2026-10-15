Фонд в Монголии пролечил более 22 тысяч детей — The Japan Times
В Монголии фонд Misheel Kids Foundation за более чем десять лет оказал стоматологическую помощь более чем 22 тысячам детей, заявила его основательница, швейцарская стоматологическая гигиенистка Габриэлла Шмидт-Корситто. Фонд работает, в частности, с помощью мобильных стоматологических клиник.
Как сообщает The Japan Times, около девяти из десяти детей в стране имеют кариес. Об этом заявила детский стоматолог и руководитель проекта фонда Намуунаа.
Доступ к стоматологической помощи
Мобильные бригады фонда работают в Улан-Баторе и отдаленных общинах, где стоматологические услуги ограничены или отсутствуют. Во время выездов они проводят осмотры, чистку зубов, лечение корневых каналов и удаление зубов.
По словам Намуунаа, в сельской местности спрос на стоматологическую помощь выше, чем в столице, поэтому дети могут жить с зубной болью без лечения. В отдельные дни во время таких поездок специалисты принимают от 50 до 80 детей.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
В фонде связывают распространенность стоматологических проблем с доступностью сладких напитков и обработанных продуктов, а также с недостатком знаний о ежедневной гигиене полости рта. Детей, в частности в малообеспеченных пригородах Улан-Батора, не всегда учат правильно чистить зубы дома или в школе.
Центр в районе геров
Новый центр стоматологического здоровья фонда работает в одном из районов геров Улан-Батора — малообеспеченных пригородах, названных в честь традиционных монгольских жилищ. Центр предоставляет стоматологические услуги, проводит обучение гигиене полости рта, а также посещает детские дома и центры дневного ухода.
Большая часть финансирования фонда в прошлом году поступила от европейских фондов и частных доноров. Поддержка также оказывалась на местном уровне и правительством Монголии.