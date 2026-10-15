В Монголии фонд Misheel Kids Foundation за более чем десять лет оказал стоматологическую помощь более чем 22 тысячам детей, заявила его основательница, швейцарская стоматологическая гигиенистка Габриэлла Шмидт-Корситто. Фонд работает, в частности, с помощью мобильных стоматологических клиник.

Как сообщает The Japan Times, около девяти из десяти детей в стране имеют кариес. Об этом заявила детский стоматолог и руководитель проекта фонда Намуунаа.

Доступ к стоматологической помощи

Мобильные бригады фонда работают в Улан-Баторе и отдаленных общинах, где стоматологические услуги ограничены или отсутствуют. Во время выездов они проводят осмотры, чистку зубов, лечение корневых каналов и удаление зубов.

По словам Намуунаа, в сельской местности спрос на стоматологическую помощь выше, чем в столице, поэтому дети могут жить с зубной болью без лечения. В отдельные дни во время таких поездок специалисты принимают от 50 до 80 детей.

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В фонде связывают распространенность стоматологических проблем с доступностью сладких напитков и обработанных продуктов, а также с недостатком знаний о ежедневной гигиене полости рта. Детей, в частности в малообеспеченных пригородах Улан-Батора, не всегда учат правильно чистить зубы дома или в школе.

Центр в районе геров

Новый центр стоматологического здоровья фонда работает в одном из районов геров Улан-Батора — малообеспеченных пригородах, названных в честь традиционных монгольских жилищ. Центр предоставляет стоматологические услуги, проводит обучение гигиене полости рта, а также посещает детские дома и центры дневного ухода.

Большая часть финансирования фонда в прошлом году поступила от европейских фондов и частных доноров. Поддержка также оказывалась на местном уровне и правительством Монголии.

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