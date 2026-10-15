В США компании Nvidia и Apple каждая обязались выделить по 25 миллионов долларов на запланированный бальный зал в Белом доме. Речь идет об объекте в Вашингтоне, который планирует президент США Дональд Трамп.

Взносы технологических компаний

По сообщению Channel NewsAsia со ссылкой на The Washington Post, обе технологические компании взяли на себя такие финансовые обязательства. Информация была опубликована в четверг, 15 октября. Материал CNA помечен как сообщение Reuters.

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Другие доноры

По данным издания, семья Адельсонов, названная в сообщении одной из крупнейших донорских династий Республиканской партии, также обязалась предоставить такую же сумму.

Еще 25 миллионов долларов пообещал миллиардер Чарльз Эрген, которого в материале назвали сооснователем и председателем телекоммуникационной компании Dish Network.

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