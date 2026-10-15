瑞士牙科保健师、Misheel Kids Foundation创始人加布里埃拉·施密特-科尔西托表示，在十余年间，该基金会已在蒙古为超过2.2万名儿童提供牙科护理。该基金会尤其借助流动牙科诊所开展工作。

据《日本时报》报道，该国约十分之九的儿童患有龋齿。基金会项目负责人、儿童牙医纳木娜表示。

获得牙科护理

基金会的流动团队在乌兰巴托及牙科服务有限或缺失的偏远社区开展工作。出诊期间，他们进行检查、洁牙、根管治疗和拔牙。

纳木娜表示，农村地区对牙科护理的需求高于首都，因此儿童可能在未接受治疗的情况下忍受牙痛。在此类出诊的某些日子里，专业人员会接诊50至80名儿童。

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基金会将牙科问题的普遍性与含糖饮料和加工食品的易得性，以及缺乏日常口腔卫生知识联系起来。儿童，尤其是乌兰巴托低收入郊区的儿童，并不总能在家中或学校学会正确刷牙。

蒙古包区中心

基金会新的牙齿健康中心位于乌兰巴托的一个蒙古包区——以传统蒙古住宅命名的低收入郊区。该中心提供牙科服务，开展口腔卫生教育，并走访孤儿院和日间照护中心。

该基金会去年大部分资金来自欧洲基金会和私人捐助者。地方层面和蒙古政府也提供了支持。

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