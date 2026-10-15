W Mongolii fundacja Misheel Kids Foundation przez ponad dziesięć lat zapewniła opiekę stomatologiczną ponad 22 tysiącom dzieci — powiedziała jej założycielka, szwajcarska higienistka stomatologiczna Gabriella Schmidt-Corsitto. Fundacja działa między innymi dzięki mobilnym klinikom stomatologicznym.

Jak informuje The Japan Times, około dziewięcioro na 10 dzieci w kraju ma próchnicę. Poinformowała o tym stomatolożka dziecięca i kierowniczka projektu fundacji Namuunaa.

Dostęp do opieki stomatologicznej

Mobilne zespoły fundacji działają w Ułan Bator i odległych społecznościach, gdzie usługi stomatologiczne są ograniczone lub niedostępne. Podczas wyjazdów przeprowadzają badania, czyszczenie zębów, leczenie kanałowe i ekstrakcje zębów.

Według Namuunaa na obszarach wiejskich zapotrzebowanie na opiekę stomatologiczną jest większe niż w stolicy, dlatego dzieci mogą żyć z bólem zębów bez leczenia. W niektóre dni podczas takich wyjazdów specjaliści przyjmują od 50 do 80 dzieci.

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Fundacja wiąże powszechność problemów stomatologicznych z dostępnością słodkich napojów i żywności przetworzonej, a także z brakiem wiedzy o codziennej higienie jamy ustnej. Dzieci, zwłaszcza na uboższych przedmieściach Ułan Bator, nie zawsze uczą się prawidłowego szczotkowania zębów w domu lub w szkole.

Centrum w dzielnicy gerów

Nowe centrum zdrowia stomatologicznego fundacji działa w jednej z dzielnic gerów w Ułan Bator — uboższych przedmieściach nazwanych od tradycyjnych mongolskich domów. Centrum świadczy usługi stomatologiczne, prowadzi edukację w zakresie higieny jamy ustnej, a także odwiedza domy dziecka i ośrodki opieki dziennej.

Większość finansowania fundacji w ubiegłym roku pochodziła od europejskich fundacji i prywatnych darczyńców. Wsparcie zapewniano także na poziomie lokalnym oraz ze strony rządu Mongolii.

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