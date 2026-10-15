W Anglii i Walii liczba rozbojów zarejestrowanych przez policję w roku do marca 2026 roku wzrosła o 10% — do 87 362 przypadków. Największy wzrost odnotowano w przypadku rozbojów wobec przedsiębiorstw: ich liczba zwiększyła się o 91% — do 29 669, podaje The National, powołując się na brytyjskie Biuro Statystyki Narodowej.

Zmiana zasad rejestrowania

Biuro Statystyki Narodowej wyjaśniło, że gwałtowny wzrost liczby rozbojów wobec przedsiębiorstw był głównie związany ze zmianą zasad rejestrowania przestępstw. Od kwietnia 2025 roku policji polecono klasyfikować jako rozbój kradzieże sklepowe, którym towarzyszyła przemoc lub groźby. Jednocześnie liczba rozbojów dotyczących mienia osobistego spadła o 9%.

Łączna ocena przestępczości na podstawie Crime Survey for England and Wales wyniosła 9,6 mln incydentów. Nie wskazuje to na statystycznie istotną zmianę w porównaniu z poprzednim rokiem, choć dynamika poszczególnych rodzajów przestępstw była różna.

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Nękanie i oszustwa

Liczba zarejestrowanych przypadków gwałtu wzrosła o 4% — do 74 727. Liczba przypadków przemocy bez obrażeń ciała zwiększyła się o 2%, podczas gdy przemoc z obrażeniami spadła o 3%. ONS ostrzega, że policyjne statystyki tych przestępstw nie są wiarygodnym wskaźnikiem trendów, ponieważ mogą na nie wpływać zmiany zasad rejestrowania oraz większa gotowość ofiar do zgłaszania przestępstw.

Liczba zarejestrowanych przez policję przypadków nękania wzrosła o 6%, jednak ONS również nie uznaje tych danych za wiarygodny wskaźnik trendów. Według badania odsetek dorosłych, którzy doświadczyli powtarzającego się nękania, wzrósł z 2,3% do 3,5% — do około 1,7 mln osób. Szacunki te mają charakter wstępny.

Liczba dorosłych ofiar oszustw wzrosła o 10% — do 3,8 mln. Liczba przypadków oszustw dotyczących kont bankowych i kredytowych zwiększyła się o 15% — do około 2,8 mln. Łączną liczbę przypadków oszustw oszacowano na 4,5 mln, bez statystycznie istotnej zmiany wskaźnika.

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