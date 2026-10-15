В Англии и Уэльсе количество зарегистрированных полицией грабежей за год до марта 2026 года выросло на 10% — до 87 362 случаев. Наибольший рост зафиксировали по грабежам бизнеса: их число увеличилось на 91% — до 29 669, сообщает The National со ссылкой на Управление национальной статистики Великобритании.

Изменение правил учета

В Управлении национальной статистики объяснили, что резкий рост количества грабежей бизнеса в основном связан с изменением правил регистрации правонарушений. С апреля 2025 года полиции предписали классифицировать как грабеж кражи в магазинах, сопровождавшиеся насилием или угрозами. В то же время количество грабежей личного имущества сократилось на 9%.

Общая оценка преступности по результатам Crime Survey for England and Wales составила 9,6 млн инцидентов. Это не свидетельствует о статистически значимом изменении по сравнению с предыдущим годом, хотя динамика отдельных видов правонарушений различалась.

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Преследование и мошенничество

Количество зарегистрированных случаев изнасилования выросло на 4% — до 74 727. Число случаев насилия без телесных повреждений увеличилось на 2%, тогда как насилие с повреждениями сократилось на 3%. ONS предупреждает, что полицейская статистика по этим преступлениям не является надежным показателем тенденций, поскольку на нее могут влиять изменения правил учета и большая готовность потерпевших сообщать о преступлениях.

Количество зарегистрированных полицией случаев преследования выросло на 6%, однако ONS также не считает эти данные надежным индикатором тенденций. Согласно данным опроса, доля взрослых, подвергшихся повторному преследованию, выросла с 2,3% до 3,5% — примерно до 1,7 млн человек. Эти оценки носят предварительный характер.

Количество взрослых жертв мошенничества увеличилось на 10% — до 3,8 млн. Число случаев мошенничества с банковскими и кредитными счетами выросло на 15% — примерно до 2,8 млн. Общее количество случаев мошенничества оценили в 4,5 млн, без статистически значимого изменения показателя.

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