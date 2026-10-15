截至2026年3月的一年中，英格兰和威尔士警方记录的抢劫案数量增长10%，达到87,362起。企业抢劫案增幅最大，增长91%至29,669起，The National报道，消息援引英国国家统计局的数据。

记录规则的变化

国家统计局解释称，企业抢劫案数量的大幅上升主要与违法行为记录规则的变化有关。自2025年4月起，警方被要求将伴有暴力或威胁的店内盗窃归类为抢劫。同时，个人财产抢劫案数量下降了9%。

根据英格兰和威尔士犯罪调查得出的总体犯罪估计为960万起事件。这并不表明与前一年相比出现了统计上显著的变化，尽管不同类型违法行为的趋势有所不同。

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骚扰和欺诈

记录在案的强奸案件数量增长4%，达到74,727起。未造成身体伤害的暴力案件数量增加2%，而造成伤害的暴力案件减少3%。ONS警告称，这些犯罪的警方统计数据并不是趋势的可靠指标，因为记录规则的变化以及受害者更愿意报案都可能影响数据。

警方记录的骚扰案件数量增长6%，但ONS同样不认为这些数据是趋势的可靠指标。调查数据显示，遭受反复骚扰的成年人比例从2.3%升至3.5%，约为170万人。这些估计数据具有初步性质。

成年欺诈受害者人数增长10%，达到380万人。涉及银行和信贷账户的欺诈事件数量增长15%，约达280万起。欺诈事件总数估计为450万起，指标没有出现统计上显著的变化。

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