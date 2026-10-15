Кількість пограбувань в Англії та Уельсі зросла на 10% — The National

В Англії та Уельсі кількість зареєстрованих поліцією пограбувань за рік до березня 2026 року зросла на 10% — до 87 362 випадків. Найбільше зростання зафіксували щодо пограбувань бізнесу: їхня кількість збільшилася на 91% — до 29 669, повідомляє The National з посиланням на Управління національної статистики Великої Британії.

Зміна правил обліку

В Управлінні національної статистики пояснили, що різке зростання кількості пограбувань бізнесу переважно пов’язане зі зміною правил реєстрації правопорушень. Із квітня 2025 року поліції вказали класифікувати як пограбування крадіжки в магазинах, що супроводжувалися насильством або погрозами. Водночас кількість пограбувань особистого майна зменшилася на 9%.

Загальна оцінка злочинності за результатами Crime Survey for England and Wales становила 9,6 млн інцидентів. Це не свідчить про статистично значущу зміну порівняно з попереднім роком, хоча динаміка окремих видів правопорушень відрізнялася.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Переслідування та шахрайство

Кількість зареєстрованих випадків зґвалтування зросла на 4% — до 74 727. Кількість випадків насильства без тілесних ушкоджень збільшилася на 2%, тоді як насильство з ушкодженнями скоротилося на 3%. ONS застерігає, що поліцейська статистика цих злочинів не є надійним показником тенденцій, оскільки на неї можуть впливати зміни правил обліку та більша готовність потерпілих повідомляти про злочини.

Кількість зареєстрованих поліцією випадків переслідування зросла на 6%, однак ONS також не вважає ці дані надійним індикатором тенденцій. За даними опитування, частка дорослих, які зазнали повторного переслідування, зросла з 2,3% до 3,5% — приблизно до 1,7 млн людей. Ці оцінки мають попередній характер.

Кількість дорослих жертв шахрайства збільшилася на 10% — до 3,8 млн. Число випадків шахрайства з банківськими та кредитними рахунками зросло на 15% — приблизно до 2,8 млн. Загальну кількість випадків шахрайства оцінили у 4,5 млн, без статистично значущої зміни показника.

Читай нас у