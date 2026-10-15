W Polsce zmarł dziennikarz Wiktor Legowicz. Miał 77 lat — RMF24

W Polsce zmarł dziennikarz ekonomiczny Wiktor Legowicz, od lat związany z Trzecim Programem Polskiego Radia, znanym jako Trójka. Miał 77 lat. O śmierci dziennikarza informuje RMF24.

Praca w Polskim Radiu

Legowicz był związany z Trójką od lat 70. W latach 1983–1991 pełnił funkcję dyrektora programowego stacji, a później był zastępcą dyrektora. Do jego najbardziej znanych projektów należał stworzony przez niego „Informator Ekonomiczny”.

Dziennikarz prowadził także audycje „Bardzo Ważny Projekt”, „Bardzo Ważny Problem Europejski” oraz publicystyczno-ekonomiczną audycję „Winien i ma”. W rozmowie z Trójką z okazji 25-lecia „Informatora Ekonomicznego” Legowicz mówił, że chciał wyjaśniać kwestie ekonomiczne prostym i zrozumiałym językiem, uwzględniając zmiany w technologiach, bankowości i mikroekonomii.

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Nagrody i działalność dydaktyczna

Po oficjalnym przejściu na emeryturę Legowicz utrzymywał kontakt z redakcją Trójki. Jego koledzy napisali w pożegnalnym wpisie w serwisie społecznościowym X, że dzwonił, wspierał i pomagał zespołowi.

W 2015 roku Legowicz został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w rozwoju Polskiego Radia. Był także laureatem nagrody „Ostre pióro”, nagrody prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz dziennikarskiej nagrody im. Mariana Krzaka, przyznawanej przez Związek Banków Polskich. Oprócz pracy w radiu Legowicz był wykładowcą uczelni wyższej i zastępcą redaktora naczelnego gazety „Nowa Europa”.

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