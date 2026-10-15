波兰记者维克托·莱戈维奇去世，享年77岁——RMF24

长期与波兰广播电台第三频道Trójka合作的经济记者维克托·莱戈维奇在波兰去世，享年77岁。RMF24报道了这名记者的去世消息。

在波兰广播电台的工作

莱戈维奇自20世纪70年代起便与Trójka合作。1983年至1991年，他担任该电台的节目总监，之后担任副台长。他最知名的项目之一是由他创办的《Informator Ekonomiczny》（《经济指南》）。

这名记者还主持过《Bardzo Ważny Projekt》《Bardzo Ważny Problem Europejski》以及时事经济节目《Winien i ma》。在Trójka为《Informator Ekonomiczny》创办25周年进行的采访中，莱戈维奇表示，他希望以简单易懂的语言解释经济问题，同时考虑到技术、银行业和微观经济学的变化。

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奖项与教学活动

正式退休后，莱戈维奇仍与Trójka编辑部保持联系。他的同事在社交平台X上的悼念帖文中表示，他会打电话、支持并帮助团队。

2015年，莱戈维奇因在发展波兰广播电台方面作出的杰出贡献，被授予波兰复兴勋章军官十字勋章。他还曾获得“Ostre pióro”奖、波兰国家银行行长奖，以及由波兰银行协会颁发的马里安·克扎克新闻奖。除广播工作外，莱戈维奇还是一名高校教师，并担任《Nowa Europa》报纸副总编辑。

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