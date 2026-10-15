В Польше умер экономический журналист Виктор Легович, много лет связанный с Третьей программой Польского радио, известной как Trójka. Ему было 77 лет. О смерти журналиста сообщает RMF24.

Работа на Польском радио

Легович был связан с Trójka с 1970-х годов. В 1983–1991 годах он занимал должность программного директора станции, а позднее был заместителем директора. Среди его наиболее известных проектов — созданный им «Informator Ekonomiczny» («Экономический информатор»).

Журналист также вел программы «Bardzo Ważny Projekt», «Bardzo Ważny Problem Europejski» и публицистическо-экономическую передачу «Winien i ma». В разговоре с Trójka к 25-летию «Informator Ekonomiczny» Легович говорил, что стремился объяснять экономические вопросы простым и понятным языком, учитывая изменения в технологиях, банковском деле и микроэкономике.

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Награды и преподавательская деятельность

После официального выхода на пенсию Легович поддерживал связь с редакцией Trójka. Его коллеги в прощальном посте в социальной сети X отметили, что он звонил, поддерживал и помогал команде.

В 2015 году Легович был награжден Офицерским крестом ордена Возрождения Польши за выдающиеся заслуги в развитии Польского радио. Он также был лауреатом премии «Ostre pióro», награды председателя Национального банка Польши и журналистской премии имени Мариана Кшака, которую присуждает Союз польских банков. Помимо работы на радио, Легович был преподавателем вуза и заместителем главного редактора газеты «Nowa Europa».

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