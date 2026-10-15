Papież Leon XIV wrócił do pracy po operacji płuca — ANSA English

W Rzymie we Włoszech papież Leon XIV wrócił do obowiązków po operacji płuca przeprowadzonej we wtorek w celu usunięcia guza nowotworowego. Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej wykazało dobre gojenie operowanego płuca — wynika z biuletynu medycznego Watykanu, o którym informuje ANSA English.

Wyniki badań

Watykan zaznaczył, że rano papież przeszedł rutynowe badania, których wyniki były prawidłowe. Według biuletynu Leon XIV samodzielnie wykonuje codzienne czynności, a jego ogólna rekonwalescencja pooperacyjna przebiega zgodnie z oczekiwaniami.

Papież przechodzi także fizjoterapię. Zajęcia obejmowały ćwiczenia pełnego zakresu ruchu.

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Msza w szpitalu

Dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni powiedział dziennikarzom, że Leon XIV już wrócił do pracy. Jak przekazał, papież drugi dzień z rzędu koncelebrował mszę w rzymskim szpitalu Gemelli.

71-letni rodowity mieszkaniec Chicago oczekuje na wyniki biopsji, które mają ustalić, czy nowotwór się rozprzestrzenił. Prezydent USA Donald Trump był wśród przywódców, którzy życzyli papieżowi szybkiego powrotu do zdrowia.

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