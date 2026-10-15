Папа Лев XIV відновив роботу після операції на легені — ANSA English

У Римі, Італія, Папа Римський Лев XIV відновив робочі справи після операції на легені, проведеної у вівторок для видалення ракової пухлини. Рентген грудної клітки показав добре відновлення прооперованої легені, йдеться у медичному бюлетені Ватикану, про який повідомляє ANSA English.

Результати обстежень

У Ватикані зазначили, що вранці понтифік пройшов планові обстеження, результати яких були нормальними. За даними бюлетеня, Лев XIV самостійно виконує щоденні справи, а післяопераційне відновлення загалом відбувається відповідно до очікувань.

Папа також проходить фізіотерапію. Заняття включало вправи на повний обсяг рухів.

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Меса в лікарні

Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні повідомив журналістам, що Лев XIV уже повернувся до роботи. За його словами, понтифік другий день поспіль співслужив месу в римській лікарні Джемеллі.

71-річний уродженець Чикаго очікує результатів біопсії, які мають встановити, чи поширився рак. Президент США Дональд Трамп був серед лідерів, які побажали понтифіку швидкого одужання.

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