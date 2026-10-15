Папа Лев XIV вернулся к работе после операции на легком — ANSA English

В Риме, Италия, Папа Римский Лев XIV вернулся к рабочим обязанностям после операции на легком, проведенной во вторник для удаления раковой опухоли. Рентген грудной клетки показал хорошее восстановление прооперированного легкого, говорится в медицинском бюллетене Ватикана, о котором сообщает ANSA English.

Результаты обследований

В Ватикане отметили, что утром понтифик прошел плановые обследования, результаты которых были нормальными. Согласно бюллетеню, Лев XIV самостоятельно выполняет повседневные дела, а послеоперационное восстановление в целом происходит в соответствии с ожиданиями.

Папа также проходит физиотерапию. Занятие включало упражнения на полный объем движений.

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Месса в больнице

Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сообщил журналистам, что Лев XIV уже вернулся к работе. По его словам, понтифик второй день подряд сослужил мессу в римской больнице Джемелли.

71-летний уроженец Чикаго ожидает результатов биопсии, которые должны установить, распространился ли рак. Президент США Дональд Трамп был среди лидеров, пожелавших понтифику скорейшего выздоровления.

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