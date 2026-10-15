Przywódcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich złożyli kondolencje królowi Arabii Saudyjskiej Salmanowi ibn Abdulazizowi po atakach jemeńskich Huti na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie. Prezydent ZEA szejk Mohamed wyraził szczere współczucie ofiarom ataków i życzył rannym szybkiego powrotu do zdrowia, informuje The National.

Przesłania przywódców ZEA

Podobne kondolencje saudyjskiemu monarsze przesłali wiceprezydent i władca Dubaju szejk Mohammed bin Rashid, wiceprezydent, wicepremier i przewodniczący Sądu Prezydenckiego szejk Mansour bin Zayed, a także władca Szardży szejk Sultan bin Mohammed Al Qasimi.

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Skutki ataków

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida nie działa od sobotniego ataku, w którym zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych. Publikacja nazwała go najkrwawszym atakiem na Arabię Saudyjską od ponad dekady. W niedzielę w wyniku kolejnego uderzenia zginęła jedna osoba, a prawie tuzin został rannych.

W ciągu tygodnia Huti zaatakowali również lotniska w Abha, Dżizanie i Nadżranie, a jeden z pocisków uszkodził lotnisko obsługujące Dammam. Uderzenia zakłóciły komunikację lotniczą w regionie: Emirates, flydubai i Air Arabia odwołały część lotów do saudyjskich miast, a Etihad Airways odwołały loty między Abu Zabi a Rijadem do 18 października.

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