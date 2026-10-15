也门胡塞武装袭击利雅得哈立德国王国际机场后，阿拉伯联合酋长国领导人向沙特阿拉伯国王萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹表示慰问。阿联酋总统谢赫·穆罕默德向袭击受害者表示诚挚慰问，并祝愿伤者早日康复，《The National》报道。

阿联酋领导人的致信

阿联酋副总统兼迪拜酋长谢赫·穆罕默德·本·拉希德、阿联酋副总统、副总理兼总统府主席谢赫·曼苏尔·本·扎耶德，以及沙迦酋长谢赫·苏丹·本·穆罕默德·卡西米也向这位沙特君主致以类似慰问。

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袭击的后果

自周六的袭击以来，哈立德国王国际机场一直未运营。袭击造成13人死亡、300多人受伤。该媒体称，这是十多年来对沙特阿拉伯最致命的一次袭击。周日，另一次袭击造成1人死亡，近12人受伤。

一周内，胡塞武装还袭击了艾卜哈、吉赞和纳季兰的机场，其中一枚炮弹损坏了服务达曼的机场。这些袭击扰乱了该地区的航空交通：阿联酋航空、flydubai和阿拉伯航空取消了部分飞往沙特城市的航班，阿提哈德航空则取消了阿布扎比和利雅得之间截至10月18日的航班。

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