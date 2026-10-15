Лидеры Объединенных Арабских Эмиратов выразили соболезнования королю Саудовской Аравии Салману бин Абдулазизу после атак йеменских хуситов на Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Президент ОАЭ шейх Мохамед выразил искренние соболезнования жертвам атак и пожелал раненым скорейшего выздоровления, сообщает The National.

Послания руководителей ОАЭ

Аналогичные соболезнования саудовскому монарху направили вице-президент и правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид, вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Президентского суда шейх Мансур бин Заид, а также правитель Шарджи шейх Султан бин Мухаммад Аль-Касими.

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Последствия атак

Международный аэропорт имени короля Халида не работает после субботней атаки, в результате которой погибли 13 человек и более 300 получили ранения. Издание назвало ее самой смертоносной атакой на Саудовскую Аравию за более чем десятилетие. В воскресенье в результате еще одного удара погиб один человек, а почти десяток получили ранения.

В течение недели хуситы также атаковали аэропорты в Абхе, Джизане и Наджране, а один из снарядов повредил аэропорт, обслуживающий Даммам. Удары нарушили авиасообщение в регионе: Emirates, flydubai и Air Arabia отменили часть рейсов в саудовские города, а Etihad Airways отменила рейсы между Абу-Даби и Эр-Риядом до 18 октября.

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