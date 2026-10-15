W Polsce Koalicja Obywatelska (KO) prowadzi w nowym sondażu OGB: 35,9% respondentów jest gotowych na nią zagłosować. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość (PiS) z wynikiem 25%, informuje Interia.

Zmiany poparcia dla partii

W porównaniu z wrześniowym badaniem poparcie dla KO spadło o 0,6 punktu procentowego. Jednocześnie notowania PiS wzrosły o 2,4 punktu procentowego. Różnica między dwiema partiami wynosi 10,9 punktu procentowego.

Trzecie miejsce zajęła Konfederacja z poparciem na poziomie 11,8%, czyli o 2,1 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej. Konfederacja Korony Polskiej uzyskała 11,3% — jej wynik wzrósł o 1,9 punktu procentowego. Do Sejmu weszłaby również Nowa Lewica, na którą gotowych jest głosować 6,1% ankietowanych.

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Wynik Rozwoju Plus

Zjednoczenie Rozwój Plus, związane z Mateuszem Morawieckim, uzyskało 3,6% i nie przekroczyłoby 5-procentowego progu wyborczego. We wrześniu jego poparcie wynosiło 5,1%.

Poniżej progu znalazły się także partia Razem z wynikiem 2,8%, Polskie Stronnictwo Ludowe z 2,2% oraz Polska 2050 z 1,3%. Sondaż przeprowadzono metodą CATI wśród 2 tys. respondentów od 1 do 13 października. Uczestników zapytano, na który komitet wyborczy zagłosowaliby w wyborach do Sejmu, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę.

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