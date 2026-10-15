В Польше Гражданская коалиция (KO) лидирует в новом опросе OGB: за нее готовы проголосовать 35,9% респондентов. Второе место занимает партия «Право и справедливость» (PiS) с результатом 25%, сообщает Interia.

Изменения в поддержке партий

По сравнению с сентябрьским исследованием поддержка KO снизилась на 0,6 процентного пункта. В то же время рейтинг PiS вырос на 2,4 процентного пункта. Разрыв между двумя партиями составляет 10,9 процентного пункта.

Третье место заняла Конфедерация с поддержкой 11,8%, что на 2,1 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее. Конфедерация Польской Короны получила 11,3% — ее результат вырос на 1,9 процентного пункта. В Сейм также прошли бы «Новые левые», за которых готовы голосовать 6,1% опрошенных.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Результат «Развития Плюс»

Объединение «Развитие Плюс», связанное с Матеушем Моравецким, набрало 3,6% и не преодолело бы 5-процентный избирательный барьер. В сентябре его поддержка составляла 5,1%.

Ниже барьера также оказались партия Razem с 2,8%, Польская крестьянская партия с 2,2% и «Польша 2050» с 1,3%. Опрос проводился методом CATI среди 2 тысяч респондентов с 1 по 13 октября. Участников спрашивали, за какой избирательный комитет они проголосовали бы на выборах в Сейм, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье.

Читай нас в