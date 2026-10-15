Palestyńskie Stowarzyszenie Więźniów oświadczyło, że izraelskie siły od października 2023 roku zatrzymały ponad 2 tysiące palestyńskich dzieci. Co najmniej 350 dzieci przebywa obecnie w izraelskich więzieniach w „surowych warunkach” — informuje Al Jazeera, powołując się na raport organizacji.

Zatrzymania na Zachodnim Brzegu

Według Palestyńskiego Stowarzyszenia Więźniów izraelskie siły zatrzymały we wtorek co najmniej sześcioro dzieci w Hebronie na okupowanym Zachodnim Brzegu. Organizacja zaznaczyła, że dokładna liczba dzieci zatrzymanych w Strefie Gazy jest nieznana z powodu tysięcy osób zaginionych, wśród których są dzieci, a także z powodu praktyki wymuszonych zaginięć.

W raporcie stwierdzono, że zatrzymywanie dzieci bez postawienia zarzutów i bez ustalonej daty zwolnienia pozbawia je stabilności rodzinnej i edukacyjnej. Grupa obrońców praw człowieka oskarżyła również stronę izraelską o praktyki, które, jak twierdzi, zaczynają się od zastraszania i aresztowań, a obejmują tortury, głodzenie i nieudzielanie pomocy medycznej.

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Przypadki uwięzionych nastolatków

Organizacja przytoczyła przykład 15-letniego Mohammeda Hamida, który, według jej danych, zaraził się świerzbem podczas przetrzymywania w więzieniu Ofer. Doszło u niego do ciężkich infekcji, przeszedł operację serca, trafił na oddział intensywnej terapii w stanie krytycznym, a następnie amputowano mu nogę.

W raporcie wspomniano również o 17-letnim Walidzie Ahmedzie, który zmarł w marcu 2025 roku po sześciu miesiącach spędzonych w więzieniu Megiddo. Według organizacji izraelski sędzia wstrzymał śledztwo w sprawie jego śmierci, wskazując, że istnieją dowody głodzenia, jednak ostateczna przyczyna śmierci nie została ustalona. Palestyńskie Stowarzyszenie Więźniów wezwało do działań międzynarodowych na rzecz uwolnienia dzieci, które uważa za arbitralnie zatrzymane, oraz zbadania doniesień o złym traktowaniu.

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