Палестинское общество заключенных заявило, что израильские силы с октября 2023 года задержали более 2 тысяч палестинских детей. По меньшей мере 350 детей сейчас находятся в израильских тюрьмах в «суровых условиях», сообщает Al Jazeera со ссылкой на отчет организации.

Задержания на Западном берегу

По данным Палестинского общества заключенных, во вторник израильские силы задержали по меньшей мере шестерых детей в Хевроне на оккупированном Западном берегу. Организация отметила, что точное число задержанных в секторе Газа детей неизвестно из-за тысяч пропавших без вести людей, среди которых есть дети, а также из-за практики насильственных исчезновений.

В отчете утверждается, что задержание детей без предъявления обвинений и без установленной даты освобождения лишает их семейной и образовательной стабильности. Правозащитная группа также обвинила израильскую сторону в практиках, которые, по ее утверждению, начинаются с запугивания и арестов и включают пытки, голодание и отказ в медицинской помощи.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Случаи заключенных подростков

Организация привела пример 15-летнего Мохаммеда Хамида, который, по ее данным, заразился чесоткой во время содержания в тюрьме Офер. У него развились тяжелые инфекции, он перенес операцию на сердце, попал в отделение интенсивной терапии в критическом состоянии, а позднее ему ампутировали ногу.

В отчете также упомянут 17-летний Валид Ахмед, который умер в марте 2025 года после шести месяцев в тюрьме Мегиддо. По данным организации, израильский судья остановил расследование его смерти, отметив, что есть доказательства голодания, однако окончательная причина смерти не установлена. Палестинское общество заключенных призвало к международным действиям для освобождения детей, которых оно считает произвольно задержанными, и расследованию сообщений о жестоком обращении.

Читай нас в