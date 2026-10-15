巴勒斯坦囚犯协会表示，自2023年10月以来，以色列军队已拘留超过2000名巴勒斯坦儿童。至少350名儿童目前被关押在以色列监狱中，条件“严酷”，半岛电视台报道称，该报道援引了该组织的报告。

约旦河西岸的拘留

据巴勒斯坦囚犯协会称，以色列军队周二在被占领的约旦河西岸希伯伦至少拘留了6名儿童。该组织指出，由于有数千人失踪，其中包括儿童，以及存在强迫失踪的做法，在加沙地带被拘留儿童的确切人数尚不清楚。

报告称，在不提出指控且没有确定释放日期的情况下拘留儿童，剥夺了他们家庭和教育方面的稳定。该人权组织还指责以色列方面实施一些做法，并称这些做法始于恐吓和逮捕，包括酷刑、使人挨饿以及不提供医疗援助。

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被监禁青少年的案例

该组织举例称，15岁的穆罕默德·哈米德据其掌握的信息在奥费尔监狱被关押期间感染了疥疮。他出现严重感染，接受了心脏手术，以危重状态进入重症监护室，随后被截肢。

报告还提到17岁的瓦利德·艾哈迈德，他在梅吉多监狱被关押6个月后于2025年3月死亡。该组织称，一名以色列法官停止了对其死亡的调查，并指出有其遭受饥饿的证据，但最终死因尚未确定。巴勒斯坦囚犯协会呼吁国际社会采取行动，释放其认为遭任意拘留的儿童，并调查有关虐待的报告。

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