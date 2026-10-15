Międzynarodowy Fundusz Walutowy jest gotowy wspierać Sri Lankę „w każdy sposób, jakiego sobie zażyczy, jeśli będzie to właściwe” — powiedziała w Bangkoku w Tajlandii zastępczyni dyrektora Departamentu Azji i Pacyfiku MFW Sonali Jain-Chandra. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Siódmy przegląd programu

Wcześniej w tym miesiącu MFW osiągnął z władzami Sri Lanki porozumienie na szczeblu ekspertów w sprawie siódmego przeglądu programu w ramach Instrumentu Rozszerzonego Finansowania. Po zakończeniu przeglądu kraj uzyska dostęp do specjalnych praw ciągnienia o wartości odpowiadającej około 345 mln dolarów.

Według Jain-Chandry porozumienie powinno zostać rozpatrzone przez Radę Dyrektorów Wykonawczych MFW w najbliższych tygodniach. Przed zakończeniem obecnego programu w marcu fundusz planuje również przeprowadzić kolejną misję w celu przeglądu jego realizacji.

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Ocena sytuacji i dalsza współpraca

Przedstawicielka funduszu oświadczyła, że sytuacja makroekonomiczna na Sri Lance znacznie się poprawiła. Określiła wskaźniki fiskalne kraju jako bardzo silne, a restrukturyzację długu jako w dużej mierze zakończoną.

Jak powiedziała, Sri Lanka poczyniła również istotne postępy w kwestiach strukturalnych, w tym w dziedzinie zarządzania. Poza ramami tego porozumienia MFW będzie kontynuował współpracę z władzami kraju, w tym poprzez możliwy nowy program finansowy, nadzór nad polityką gospodarczą lub rozwój zdolności instytucjonalnych.

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