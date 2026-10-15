Международный валютный фонд готов поддерживать Шри-Ланку «любым способом, которого она пожелает, если это будет уместно», заявила в Бангкоке, Таиланд, заместитель директора Департамента Азии и Тихоокеанского региона МВФ Сонали Джайн-Чандра. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Седьмой пересмотр программы

Ранее в этом месяце МВФ достиг с властями Шри-Ланки соглашения на уровне персонала по седьмому пересмотру программы в рамках механизма расширенного финансирования. После завершения пересмотра страна получит доступ к специальным правам заимствования, эквивалентным примерно 345 млн долларов.

По словам Джайн-Чандры, соглашение должен рассмотреть совет директоров МВФ в течение ближайших недель. До завершения действующей программы в марте фонд также планирует провести еще одну миссию для пересмотра ее выполнения.

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Оценка ситуации и дальнейшее взаимодействие

Представительница фонда заявила, что макроэкономическая ситуация в Шри-Ланке существенно улучшилась. Она назвала фискальные показатели страны очень сильными, а реструктуризацию долга — в основном завершенной.

По ее словам, Шри-Ланка также достигла важного прогресса в структурных вопросах, в частности в сфере управления. За пределами этого соглашения МВФ продолжит взаимодействие с властями страны, в том числе посредством возможной новой финансовой программы, надзора за экономической политикой или развития потенциала.

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