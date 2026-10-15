Indie podczas interaktywnego dialogu Trzeciego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ z Wysokim Komisarzem ds. Praw Człowieka zapytały, kiedy Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka opublikuje raport o krokach Pakistanu w odpowiedzi na obawy dotyczące sytuacji w kontrolowanej przez niego części Kaszmiru. Informuje o tym NDTV.

Wniosek Indii do Biura ONZ

Oświadczenie Indii wygłosił pierwszy sekretarz ich Stałego Przedstawicielstwa przy ONZ Anuj Swaroop. Odniósł się on do wcześniejszych oświadczeń Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka oraz Wysokiego Komisarza dotyczących sytuacji w kontrolowanym przez Pakistan Dżammu i Kaszmirze.

W oświadczeniach tych mowa była o potrzebie szybkiego, dokładnego i bezstronnego zbadania przypadków śmierci podczas działań sił zbrojnych i służb bezpieczeństwa. Biuro wezwało także do zapewnienia zatrzymanym liderom Zjednoczonego Komitetu Działań Ludowych dostępu do reprezentacji prawnej i kontaktu z rodzinami, a także do zagwarantowania należytej procedury prawnej i sprawiedliwego procesu.

Oddzielnie w ONZ podnoszono kwestię ograniczeń dostępu do internetu na całym terytorium kontrolowanego przez Pakistan Dżammu i Kaszmiru. Biuro wezwało również do merytorycznego dialogu politycznego w celu rozpatrzenia skarg miejscowej ludności.

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Niepokoje przed wyborami

W lipcu Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk wezwał do spokoju w związku z niepokojami przed wyborami do Zgromadzenia Ustawodawczego, które odbyły się 27 lipca. Według danych, na które się powołał, od czerwca informowano o śmierci dziesiątek osób, głównie protestujących, a także funkcjonariuszy organów ścigania.

Türk wezwał do szybkiego, dokładnego i bezstronnego zbadania wszystkich zgonów związanych z niepokojami oraz do zapewnienia pełnego dostępu do internetu w regionie. Swaroop ze swojej strony oświadczył, że Biuro ONZ ds. Praw Człowieka stosuje wybiórcze podejście, i powiedział, że Indie są gotowe współpracować z nim w duchu partnerstwa, bez wybiórczości i podwójnych standardów.

Oświadczenie Indii padło kilka dni po tym, jak Nowe Delhi nazwało komentarze Biura ONZ dotyczące protestów w Delhi niedopuszczalną ingerencją w sprawy wewnętrzne. W ubiegłym tygodniu Biuro wyraziło zaniepokojenie doniesieniami o masowych zatrzymaniach demonstrantów, liderów protestów, przedstawicieli organizacji społecznych, prawników i dziennikarzy w mieście.

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