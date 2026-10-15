Индия запросила у ООН отчет о действиях Пакистана в Кашмире — NDTV

Индия в ходе интерактивного диалога Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН с Верховным комиссаром по правам человека спросила, когда Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликует отчет о шагах Пакистана в ответ на обеспокоенность ситуацией в контролируемой им части Кашмира. Об этом сообщает NDTV.

Запрос Индии к Управлению ООН

Заявление Индии озвучил первый секретарь ее Постоянного представительства при ООН Анудж Сваруп. Он сослался на предыдущие заявления Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и Верховного комиссара относительно ситуации в контролируемых Пакистаном Джамму и Кашмире.

В этих заявлениях говорилось о необходимости оперативно, тщательно и беспристрастно расследовать гибель людей во время действий вооруженных сил и сил безопасности. Управление также призвало предоставить задержанным лидерам Объединенного комитета народных действий доступ к юридическому представительству и связи с семьями, а также обеспечить надлежащую правовую процедуру и справедливый суд.

Отдельно в ООН поднимали вопрос об ограничениях доступа к интернету на всей территории контролируемых Пакистаном Джамму и Кашмира. Управление также призвало к содержательному политическому диалогу для рассмотрения жалоб местного населения.

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Беспорядки перед выборами

В июле Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к спокойствию на фоне беспорядков перед выборами в Законодательную ассамблею, состоявшимися 27 июля. Согласно данным, на которые он сослался, с июня сообщалось о гибели десятков человек, преимущественно протестующих, а также сотрудников правоохранительных органов.

Тюрк призвал провести оперативное, тщательное и беспристрастное расследование всех смертей, связанных с беспорядками, и обеспечить полный доступ к интернету в регионе. Сваруп, со своей стороны, заявил, что Управление ООН по правам человека применяет избирательный подход, и сказал, что Индия готова сотрудничать с ним в духе партнерства без избирательности и двойных стандартов.

Заявление Индии прозвучало через несколько дней после того, как Нью-Дели назвало комментарии Управления ООН относительно протестов в Дели неприемлемым вмешательством во внутренние дела. На прошлой неделе Управление выразило обеспокоенность сообщениями о массовых задержаниях демонстрантов, лидеров протестов, представителей общественных организаций, адвокатов и журналистов в городе.

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