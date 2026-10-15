印度在联合国大会第三委员会与人权事务高级专员举行的互动对话期间询问，联合国人权事务高级专员办事处何时将公布一份关于巴基斯坦为回应其控制的克什米尔地区局势担忧而采取措施的报告。NDTV对此报道。

印度向联合国办事处提出的请求

印度常驻联合国代表团一等秘书阿努吉·斯瓦鲁普发表了印度的声明。他援引了联合国人权事务高级专员办事处和高级专员此前就巴基斯坦控制的查谟和克什米尔局势发表的声明。

这些声明提到，需要迅速、彻底和公正地调查武装部队和安全部队行动期间发生的死亡事件。该办事处还呼吁让被拘留的联合人民行动委员会领导人获得法律代理并与家人联系，同时确保正当法律程序和公平审判。

联合国还单独提出了巴基斯坦控制的查谟和克什米尔全境互联网接入受限的问题。该办事处还呼吁开展有实质意义的政治对话，以处理当地居民的申诉。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

选举前的骚乱

7月，联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克在立法议会选举前的骚乱背景下呼吁保持冷静，选举于7月27日举行。根据他援引的数据，自6月以来已有数十人死亡的报道，其中主要是抗议者，也包括执法人员。

蒂尔克呼吁迅速、彻底和公正地调查所有与骚乱有关的死亡事件，并确保该地区全面接入互联网。斯瓦鲁普则表示，联合国人权办采取选择性做法，并称印度准备本着伙伴关系精神与其合作，不搞选择性和双重标准。

印度发表这一声明的数天前，新德里曾将联合国办事处关于德里抗议活动的评论称为不可接受地干涉内政。上周，该办事处对有关该市大规模拘留示威者、抗议领导人、民间组织代表、律师和记者的报道表示关切。

关注我们在