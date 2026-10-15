在韩国发生一系列袭击事件后，韩国总统李在明呼吁国家机构紧急制定应对暴力犯罪的特别措施。他在与助手举行的每周会议上表示，当局必须以堪比向此类犯罪宣战的决心采取行动，《韩国先驱报》报道。

仁川袭击事件

促使其发表上述声明的原因之一，是仁川市九月洞地区一处大型购物中心发生持刀袭击事件。该事件发生在周二，造成8人受伤。其中包括一名约20岁的女性，她在接受紧急手术后仍处于昏迷状态。

据该媒体报道，这名59岁的嫌疑人此前曾因企图杀害前妻服刑4年。袭击发生时，他佩戴着电子监控手环。当晚，李在明前往仁川警察局，并呼吁将一切可用资源用于预防暴力犯罪和迅速应对此类案件。

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审查保护机制

总统提议成立跨部门工作组，打击与家庭暴力、关系暴力或职场暴力有关的犯罪，以及针对陌生人的无差别袭击。他还指示检查现有的犯罪预防和受害者保护机制是否存在关键漏洞。

李在明还下令评估向受害者提供的保护设备是否正常运作，以及当局是否对具有高暴力风险的人员进行充分监管，其中包括被要求佩戴电子手环的人员。他呼吁加强紧急响应服务在人员、组织和技术方面的能力。

在首尔和济州岛发生其他严重事件后，韩国国家警察厅下令在全国范围内审查与跟踪骚扰、约会暴力和家庭暴力有关的案件，包括是否采取了适当的受害者保护措施。

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