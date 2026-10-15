Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung wezwał organy państwowe do pilnego opracowania nadzwyczajnych środków przeciwdziałania brutalnej przestępczości po serii ataków w kraju. Podczas cotygodniowego spotkania z doradcami oświadczył, że władze muszą działać z determinacją porównywalną do wypowiedzenia wojny takim przestępstwom, informuje Korea Herald.

Atak w Inczonie

Jednym z powodów oświadczenia był atak nożem w dużym kompleksie handlowym w dzielnicy Guwol-dong w Inczonie. W wyniku incydentu, do którego doszło we wtorek, rannych zostało osiem osób. Wśród nich była kobieta w wieku około 20 lat, która po pilnej operacji pozostawała nieprzytomna.

Według publikacji 59-letni podejrzany wcześniej odbył czteroletnią karę więzienia za próbę zabójstwa byłej żony. W chwili ataku nosił elektroniczną bransoletę monitorującą. Lee tego samego wieczoru odwiedził policję w Inczonie i wezwał do skierowania wszystkich dostępnych zasobów na zapobieganie brutalnej przestępczości i szybkie reagowanie na takie przypadki.

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Kontrola mechanizmów ochrony

Prezydent zaproponował utworzenie międzyresortowej grupy roboczej do walki z przestępstwami związanymi z przemocą domową, przemocą w relacjach lub w miejscu pracy, a także z nieselektywnymi atakami na nieznajomych. Polecił również sprawdzić, czy obecne mechanizmy zapobiegania przestępstwom i ochrony ofiar nie mają krytycznych luk.

Osobno Lee nakazał ocenić, czy urządzenia ochronne przekazywane ofiarom działają prawidłowo oraz czy władze wystarczająco monitorują osoby o wysokim ryzyku stosowania przemocy, w tym te zobowiązane do noszenia elektronicznych bransolet. Wezwał do wzmocnienia możliwości kadrowych, organizacyjnych i technicznych służb reagowania kryzysowego.

Po innych poważnych incydentach w Seulu i na wyspie Czedżu Narodowa Agencja Policji zarządziła ogólnokrajową kontrolę spraw związanych ze stalkingiem, przemocą na randkach i przemocą domową, w tym pod kątem istnienia odpowiednich środków ochrony ofiar.

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