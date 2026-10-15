在巴基斯坦白沙瓦，迪尔殖民地一所私立学校的屋顶坍塌，造成至少17名学生死亡。据《黎明报》报道，所有涉及该事件的儿童年龄均不超过13岁。

救援行动

莱迪里丁医院发言人穆罕默德·阿西姆表示，坍塌事故造成17名学生死亡。他还称，该医疗机构已宣布进入紧急状态。

此前，救援服务机构Rescue 1122发言人比拉尔·艾哈迈德·法伊齐表示，约20人被送往医院，其中包括学生和教师。当时，据莱迪里丁医院消息，已知有4人死亡。

坍塌现场的救援工作仍在继续。Rescue 1122还表示，超过10名儿童接受了急救并被送往医院。救援人员担心，废墟下可能还有数名儿童被困。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

巴基斯坦的其他坍塌事故

《黎明报》指出，巴基斯坦经常发生屋顶和建筑物坍塌事故；该报将此主要归因于安全标准低以及使用劣质建筑材料。

7月，乌梅尔科特附近一所公立小学的部分外墙坍塌，造成3名年龄介于3岁至13岁的女孩死亡。同月，在拉合尔，一所未完工私立学校的屋顶坍塌，造成一名儿童死亡，另有至少5人受伤。

6月，在拉合尔卡纳地区，一所私立教育中心的屋顶坍塌，造成14名儿童死亡。此前，在德拉加济汗，一所私立学校教室的屋顶坍塌，造成4名儿童死亡，另有20人受伤。

关注我们在