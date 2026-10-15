В Пешаваре, Пакистан, по меньшей мере 17 учеников погибли в результате обрушения крыши частной школы в Дир-Колони. По данным Dawn, всем детям, которых затронул инцидент, было не более 13 лет.

Спасательная операция

Представитель больницы Леди-Ридинг Мухаммад Асим заявил, что в результате обрушения погибли 17 учеников. Он также сообщил об объявлении чрезвычайной ситуации в медучреждении.

Ранее представитель спасательной службы Rescue 1122 Билал Ахмед Фаизи сообщал, что в больницы доставили около 20 человек, в том числе учеников и учителей. На тот момент, по данным больницы Леди-Ридинг, было известно о четырех погибших.

Спасательные работы на месте обрушения продолжались. Rescue 1122 также заявила, что более 10 детям оказали первую помощь и доставили их в больницы. Спасатели опасались, что под обломками могли оставаться еще несколько детей.

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Другие обрушения в Пакистане

Dawn отмечает, что обрушения крыш и зданий в Пакистане происходят часто; издание связывает это прежде всего с низкими стандартами безопасности и использованием некачественных строительных материалов.

В июле три девочки в возрасте от трех до 13 лет погибли после обрушения части внешней стены государственной начальной школы возле Умеркота. В том же месяце в Лахоре из-за обрушения крыши недостроенной частной школы погиб ребенок, еще как минимум пять человек пострадали.

В июне в районе Кахна в Лахоре из-за обрушения крыши частного учебного центра погибли 14 детей. Ранее в Дера-Гази-Хане в результате обрушения крыши класса частной школы погибли четверо детей, еще 20 человек получили травмы.

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