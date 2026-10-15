W Peszawarze w Pakistanie co najmniej 17 uczniów zginęło w wyniku zawalenia dachu prywatnej szkoły w Dir Colony. Jak podaje Dawn, wszystkie dzieci, których dotyczył incydent, miały nie więcej niż 13 lat.

Akcja ratunkowa

Rzecznik szpitala Lady Reading Muhammad Asim oświadczył, że w wyniku zawalenia zginęło 17 uczniów. Poinformował także o ogłoszeniu stanu nadzwyczajnego w placówce medycznej.

Wcześniej rzecznik służby ratunkowej Rescue 1122 Bilal Ahmed Faizi informował, że do szpitali przewieziono około 20 osób, w tym uczniów i nauczycieli. W tamtym momencie, według szpitala Lady Reading, wiadomo było o czterech ofiarach śmiertelnych.

Prace ratunkowe na miejscu zawalenia trwały. Rescue 1122 poinformowała również, że ponad 10 dzieciom udzielono pierwszej pomocy i przewieziono je do szpitali. Ratownicy obawiali się, że pod gruzami mogło pozostawać jeszcze kilkoro dzieci.

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Inne zawalenia w Pakistanie

Dawn zauważa, że zawalenia dachów i budynków w Pakistanie zdarzają się często; publikacja wiąże to przede wszystkim z niskimi standardami bezpieczeństwa i stosowaniem niskiej jakości materiałów budowlanych.

W lipcu trzy dziewczynki w wieku od trzech do 13 lat zginęły po zawaleniu części zewnętrznej ściany publicznej szkoły podstawowej w pobliżu Umerkotu. W tym samym miesiącu w Lahaurze w wyniku zawalenia dachu niedokończonej prywatnej szkoły zginęło dziecko, a co najmniej pięć innych osób zostało rannych.

W czerwcu w rejonie Kahna w Lahaurze w wyniku zawalenia dachu prywatnego centrum edukacyjnego zginęło 14 dzieci. Wcześniej w Dera Ghazi Khan w wyniku zawalenia dachu sali lekcyjnej w prywatnej szkole zginęło czworo dzieci, a kolejne 20 osób odniosło obrażenia.

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