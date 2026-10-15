Amerykański sędzia federalny Jesse M. Furman tymczasowo zablokował stosowanie przez administrację prezydenta Donalda Trumpa sankcji wobec dwóch amerykańskich organizacji praw człowieka, które współpracują z Międzynarodowym Trybunałem Karnym (MTK) w dochodzeniach dotyczących domniemanych zbrodni wojennych Izraela w Strefie Gazy. Informuje o tym Jerusalem Post.

Pozew organizacji praw człowieka

Democracy for the Arab World Now (DAWN) i Taxpayer Alliance Against Genocide (TAAG) w lipcu złożyły pozew przeciwko administracji Trumpa. Zakwestionowały sankcje przewidziane w prezydenckim rozporządzeniu wykonawczym dotyczącym MTK, twierdząc, że dokument w sposób niezgodny z konstytucją ogranicza Amerykanom możliwość dochodzenia sprawiedliwości w sprawach dotyczących Palestyny przed MTK oraz współpracy z obrońcami praw człowieka, którzy — według powodów — zostali wpisani na listę sankcyjną za apele o zbadanie działań obywateli USA i Izraela.

Sędzia Furman powołał się na sprawę z 2025 roku, w której dwóch profesorów prawa również zakwestionowało rozporządzenie wykonawcze Trumpa o sankcjach wobec MTK. W tamtej sprawie sąd uznał, że rozporządzenie naruszało prawa powodów wynikające z Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA, ponieważ regulowało ich działalność związaną z wyrażaniem poglądów w zależności od jej treści.

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Granice orzeczenia sądu

Jednocześnie Furman odrzucił wniosek DAWN i TAAG o uznanie rozporządzenia z 2025 roku za niekonstytucyjne w całości. Orzeczenie sądu tymczasowo chroni te dwie organizacje przed sankcjami w zakresie ich pozwu.

Dyrektor wykonawczy DAWN Omar Shakir nazwał orzeczenie sądu krokiem, który powstrzymał próby administracji Trumpa, by chronić izraelskich urzędników i ich amerykańskich zwolenników przed odpowiedzialnością. Oświadczył również, że sąd potwierdził prawo Amerykanów do opowiadania się za sprawiedliwością przed MTK i współpracy z obrońcami praw człowieka objętymi sankcjami za takie apele.

Przedstawicielka TAAG Anna Marie Stenberg oświadczyła, że sędzia potwierdził ważne gwarancje wynikające z Pierwszej Poprawki. Rzecznik Departamentu Stanu USA, komentując sprawę dla The Guardian, powiedział, że administracja Trumpa uważa MTK za niedopuszczalne zagrożenie dla suwerenności Stanów Zjednoczonych.

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