Brytyjska minister kultury Lisa Nandy oświadczyła, że skłania się ku interwencji w proces przejęcia przez Sky działu nadawczego i streamingowego ITV za 1,6 mld funtów. Taki krok może otworzyć drogę do pogłębionej kontroli transakcji, która może stworzyć największego komercyjnego nadawcę w Wielkiej Brytanii, informuje The Guardian.

Kontrola interesu publicznego

Nandy wyjaśniła, że jej decyzja wiąże się z szeregiem przesłanek dotyczących interesu publicznego. Należą do nich ochrona wolności wypowiedzi w mediach informacyjnych, zapewnienie wystarczającego pluralizmu poglądów oraz wystarczającej liczby osób kontrolujących przedsiębiorstwa medialne.

Ministerka musi również zagwarantować dostępność szerokiego zakresu wysokiej jakości programów telewizyjnych i programów na żądanie, przeznaczonych dla różnych gustów i zainteresowań odbiorców. Oświadczenie Nandy jest formalną częścią procedury przejęcia. Sky i ITV mają pięć dni na udzielenie odpowiedzi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Możliwe dochodzenie regulatorów

Jeśli ministerka zdecyduje się formalnie interweniować w proces, transakcję zbada regulator mediów Ofcom oraz Urząd ds. Konkurencji i Rynków. Sky, należąca do amerykańskiej korporacji Comcast, postrzega przejęcie jako szansę na stworzenie krajowego gracza streamingowego skoncentrowanego na brytyjskim rynku i zdolnego konkurować z Netflixem, YouTube'em i Amazon Prime Video.

Według publikacji branża telewizyjna odczuwa presję z powodu rosnącej konkurencji ze strony platform streamingowych oraz przechodzenia odbiorców na usługi cyfrowe, w tym YouTube. Jednocześnie niewielu przedstawicieli branży oczekuje, że transakcja zostanie zablokowana.

Czytaj nas na