Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди заявила, что склоняется к вмешательству в процесс приобретения компанией Sky вещательного и стримингового подразделения ITV за £1,6 млрд. Такой шаг может открыть путь к углублённой проверке сделки, которая способна создать крупнейшего коммерческого вещателя в Великобритании, сообщает The Guardian.

Проверка общественного интереса

Нэнди объяснила, что её решение связано с рядом соображений общественного интереса. Среди них — защита свободы выражения мнений в новостных медиа, обеспечение достаточного плюрализма взглядов и достаточного числа лиц, контролирующих медиапредприятия.

Министр также должна гарантировать доступность широкого спектра высококачественных телевизионных программ и программ по запросу, рассчитанных на различные вкусы и интересы аудитории. Заявление Нэнди является формальной частью процедуры поглощения. У Sky и ITV есть пять дней, чтобы предоставить ответ.

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Возможное расследование регуляторов

Если министр решит официально вмешаться в процесс, сделку будут расследовать медиарегулятор Ofcom и Управление по конкуренции и рынкам. Sky, принадлежащая американской корпорации Comcast, рассматривает приобретение как возможность создать национального стримингового игрока, ориентированного на британский рынок и способного конкурировать с Netflix, YouTube и Amazon Prime Video.

По данным издания, телевизионная индустрия испытывает давление из-за усиления конкуренции со стриминговыми платформами и перехода аудитории на цифровые сервисы, в том числе YouTube. В то же время немногие представители отрасли ожидают, что сделку заблокируют.

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