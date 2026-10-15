英国文化大臣丽莎·南迪表示，她倾向于干预Sky以16亿英镑收购ITV广播和流媒体部门的程序。据《卫报》报道，此举可能为对该交易进行深入审查铺平道路；该交易可能造就英国最大的商业广播公司。

公共利益审查

南迪解释说，她的决定与多项公共利益考量有关。其中包括保护新闻媒体中的表达自由、确保观点具有足够的多元性，以及确保有足够数量的人士控制媒体企业。

大臣还必须确保为不同受众的品味和兴趣提供广泛的高质量电视节目和点播节目。南迪的声明是收购程序的正式组成部分。Sky和ITV有五天时间作出回应。

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监管机构可能展开调查

如果大臣决定正式干预这一程序，该交易将由媒体监管机构Ofcom和竞争与市场管理局调查。由美国公司康卡斯特（Comcast）所有的Sky将此次收购视为创建一家面向英国市场、能够与Netflix、YouTube和Amazon Prime Video竞争的全国性流媒体运营商的机会。

该报称，电视行业因流媒体平台竞争加剧以及受众转向包括YouTube在内的数字服务而承受压力。与此同时，预计该交易会被阻止的业内人士并不多。

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