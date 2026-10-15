美国法院叫停对两个人权组织的制裁——《耶路撒冷邮报》

美国联邦法官杰西·M·弗曼暂时阻止总统唐纳德·特朗普政府对两家美国人权组织实施制裁。这两家组织与国际刑事法院（ICC）合作，调查以色列在加沙地带涉嫌犯下的战争罪。《耶路撒冷邮报》对此进行了报道。

人权组织提起诉讼

Democracy for the Arab World Now（DAWN）和Taxpayer Alliance Against Genocide（TAAG）于7月对特朗普政府提起诉讼。两组织对总统有关国际刑事法院的行政命令所规定的制裁提出质疑，称该文件违宪地限制美国人在国际刑事法院就巴勒斯坦相关案件寻求正义，以及与人权倡导者合作的能力。原告称，这些人权倡导者因呼吁调查美国和以色列公民的行为而被列入制裁名单。

弗曼法官援引了2025年的一宗案件，两名法学教授也在该案中对特朗普关于制裁国际刑事法院的行政命令提出质疑。在该案中，法院认定，这项命令侵犯了原告依据美国宪法第一修正案享有的权利，因为它根据原告表达立场活动的内容对其进行规制。

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法院裁决的范围

与此同时，弗曼驳回了DAWN和TAAG要求全面宣告2025年行政命令违宪的请求。法院的裁决暂时保护这两家组织免受其诉讼范围内的制裁。

DAWN执行主任奥马尔·沙基尔称，法院裁决是阻止特朗普政府试图使以色列官员及其美国支持者免于承担责任的一步。他还表示，法院确认了美国人在国际刑事法院倡导正义，并与因作出此类呼吁而受到制裁的人权倡导者合作的权利。

TAAG代表安娜·玛丽·斯滕伯格表示，法官确认了第一修正案的重要保障。美国国务院一名发言人在向《卫报》评论此案时表示，特朗普政府认为国际刑事法院是对美国主权不可接受的威胁。

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