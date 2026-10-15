伊朗东南部锡斯坦和俾路支斯坦省的安全部队与俾路支武装组织之间的冲突仍在持续。据称，周二约有40辆载有增援人员的额外军车被派往塔夫坦县。《耶路撒冷邮报》援引库尔德媒体Rudaw和俾路支人权监测机构报道称。

有关增援的报道

Rudaw报道称，一家监测俾路支斯坦局势的人权组织记录到更多政府军抵达该地区，以及伊朗伊斯兰革命卫队与当地叛乱分子之间的战斗。

与此同时，该媒体强调，有关部署增援部队的信息及其他细节尚未得到独立证实。据《耶路撒冷邮报》报道，媒体进入该地区受到限制，伊朗当局严密控制信息传播。

人权组织Haalvsh表示，上周在24小时内，四起袭击造成超过12名伊朗军人和警察死亡或受伤。Haalvsh还报告称，梅赫雷斯坦一支女性巴斯基民兵部队的指挥官阿夫萨内·阿基利以及警察穆罕默德·阿里·沙赫里亚里死亡。据该组织称，两人均来自扎博勒县。

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国家媒体和武装组织的声明

伊朗国家媒体也报道了该地区的行动。《耶路撒冷邮报》称与伊斯兰革命卫队有关联的法尔斯通讯社表示，行动期间可能有数名武装人员被打死。伤亡人数尚未得到独立证实，该事件是否与塔夫坦的冲突有关也未获独立证实。

据TodayPress.TV报道，锡斯坦和俾路支斯坦的袭击目标包括伊斯兰革命卫队人员、巴斯基民兵组织、与当局有关联的神职人员以及外国武装人员。该媒体还报道称，警察局、军事基地、检查站和巡逻队遭到袭击，冲突还蔓延至克尔曼省。

在伊朗东南部活动的俾路支组织中，包括逊尼派组织“正义军”。在巴基斯坦，俾路支解放军表示，其在六天内对巴基斯坦军人发动了16次袭击。

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