W prowincji Sistan i Beludżystan w południowo-wschodnim Iranie trwają starcia między siłami bezpieczeństwa a beludżyskimi grupami zbrojnymi. We wtorek do okręgu Taftan rzekomo skierowano około 40 dodatkowych pojazdów wojskowych z posiłkami. Pisze o tym Jerusalem Post, powołując się na kurdyjskie medium Rudaw i beludżyski monitoring praw człowieka.

Doniesienia o posiłkach

Rudaw poinformował, że organizacja praw człowieka monitorująca sytuację w Beludżystanie odnotowała przybycie do regionu dodatkowych sił rządowych oraz walki między Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu a lokalnymi rebeliantami.

Jednocześnie medium podkreśliło, że informacje o rozmieszczeniu posiłków i inne szczegóły nie zostały niezależnie potwierdzone. Według Jerusalem Post dostęp mediów do regionu jest ograniczony, a irańskie władze ściśle kontrolują rozpowszechnianie informacji.

Organizacja praw człowieka Haalvsh oświadczyła, że w ciągu 24 godzin w ubiegłym tygodniu w wyniku czterech ataków zginęło lub zostało rannych ponad 12 irańskich wojskowych i policjantów. Haalvsh informowała również o śmierci dowódczyni kobiecego oddziału Basidż w Mehrestanie, Afsane Akili, oraz policjanta Mohammada Alego Shahriyariego. Według jej danych oboje pochodzili z okręgu Zabol.

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Oświadczenia mediów państwowych i grup zbrojnych

Irańskie media państwowe również informowały o operacjach w regionie. Agencja Fars, którą Jerusalem Post określa jako powiązaną z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, oświadczyła, że podczas operacji mogło zginąć kilku bojowników. Liczba ofiar nie została niezależnie potwierdzona, podobnie jak możliwy związek tego epizodu ze starciami w Taftanie.

Według TodayPress.TV celami ataków w Sistanie i Beludżystanie byli przedstawiciele Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, formacje Basidż, duchowni powiązani z władzami oraz zagraniczni bojownicy. Medium informowało także o atakach na komisariaty policji, bazy wojskowe, punkty kontrolne i patrole oraz o rozprzestrzenieniu się starć do prowincji Kerman.

Wśród beludżyskich grup działających w południowo-wschodnim Iranie znajduje się sunnickie ugrupowanie Jaish al-Adl. W Pakistanie Armia Wyzwolenia Beludżystanu oświadczyła, że w ciągu sześciu dni przeprowadziła 16 ataków przeciwko pakistańskim wojskowym.

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