В провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана продолжаются столкновения между силами безопасности и белуджскими вооруженными группами. Во вторник в округ Тафтан якобы направили около 40 дополнительных военных машин с подкреплением. Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на курдское медиа Rudaw и белуджский правозащитный мониторинг.

Сообщения о подкреплении

Rudaw сообщил, что правозащитная организация, следящая за ситуацией в Белуджистане, зафиксировала прибытие в регион дополнительных правительственных сил и бои между Корпусом стражей исламской революции Ирана и местными повстанцами.

В то же время издание подчеркнуло, что данные о развертывании подкрепления и другие подробности не были независимо подтверждены. По данным Jerusalem Post, доступ медиа в регион ограничен, а иранские власти жестко контролируют распространение информации.

Правозащитная организация Haalvsh заявила, что в течение 24 часов на прошлой неделе в результате четырех нападений погибли или получили ранения более 12 иранских военных и полицейских. Haalvsh также сообщала о гибели командирки женского подразделения Басидж в Мехрестане Афсане Акили и полицейского Мохаммада Али Шахрияри. По ее данным, оба были из округа Заболь.

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Заявления государственных медиа и вооруженных групп

Иранские государственные медиа также сообщали об операциях в регионе. Агентство Fars, которое Jerusalem Post называет связанным с Корпусом стражей исламской революции, заявило, что во время операции могли быть убиты несколько боевиков. Число жертв не было независимо подтверждено, как и возможная связь этого эпизода со столкновениями в Тафтане.

По данным TodayPress.TV, объектами нападений в Систане и Белуджистане становились представители Корпуса стражей исламской революции, формирования Басидж, связанные с властями духовные лица и иностранные боевики. Издание также сообщало об атаках на полицейские участки, военные базы, блокпосты и патрули, а также о распространении столкновений на провинцию Керман.

Среди белуджских групп, действующих на юго-востоке Ирана, есть суннитская группировка «Джейш аль-Адль». В Пакистане Армия освобождения Белуджистана заявила, что совершила 16 атак против пакистанских военных в течение шести дней.

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