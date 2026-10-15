Федеральный судья США Джесси М. Фурман временно заблокировал применение администрацией президента Дональда Трампа санкций против двух американских правозащитных организаций, сотрудничающих с Международным уголовным судом (МУС) в расследованиях предполагаемых военных преступлений Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Иск правозащитных организаций

Democracy for the Arab World Now (DAWN) и Taxpayer Alliance Against Genocide (TAAG) в июле подали иск против администрации Трампа. Они оспорили санкции, предусмотренные президентским указом о МУС, заявив, что этот документ неконституционно ограничивает возможности американцев добиваться правосудия по делам, связанным с Палестиной, в МУС и сотрудничать с правозащитниками, которых, по утверждению истцов, внесли в санкционный список за призывы расследовать действия граждан США и Израиля.

Судья Фурман сослался на дело 2025 года, в котором два профессора права также оспаривали указ Трампа о санкциях против МУС. В том деле суд пришел к выводу, что указ нарушал права истцов по Первой поправке к Конституции США, поскольку регулировал их деятельность, связанную с выражением позиции, в зависимости от ее содержания.

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Пределы судебного решения

В то же время Фурман отклонил требование DAWN и TAAG признать указ 2025 года неконституционным в полном объеме. Решение суда временно защищает эти две организации от санкций в рамках их иска.

Исполнительный директор DAWN Омар Шакир назвал решение суда шагом, остановившим попытки администрации Трампа защитить от ответственности израильских должностных лиц и их американских сторонников. Он также заявил, что суд подтвердил право американцев выступать за правосудие в МУС и сотрудничать с правозащитниками, в отношении которых были введены санкции за такие призывы.

Представительница TAAG Анна Мари Стенберг заявила, что судья подтвердил важные гарантии Первой поправки. Представитель Госдепартамента США, комментируя дело для The Guardian, сказал, что администрация Трампа считает МУС неприемлемой угрозой суверенитету Соединенных Штатов.

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