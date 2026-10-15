Великобритания передаст Украине дополнительные ракеты Storm Shadow перед зимой — Bloomberg

Великобритания поставляет Украине дополнительные ракеты дальнего действия Storm Shadow, чтобы помочь ей противостоять российским военным операциям, направленным против гражданской инфраструктуры. По данным Bloomberg, поставки должны усилить возможности Украины наносить удары по военным целям РФ до начала зимы.

По словам собеседников, вопрос о пополнении запасов крылатых ракет британского производства обсуждался премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и президентом Владимиром Зеленским во время визита украинского лидера в Лондон в среду, 14 октября.

Собеседники отметили, что Великобритания считает использование Украиной оружия дальнего радиуса действия против российских объектов, причастных к нападениям на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, оборонительной мерой.

По их словам, в последние недели Россия нарастила производство реактивных беспилотников, чтобы усилить свои атаки на Украину, и важно, чтобы Киев мог противодействовать этим усилиям.

Также они отметили, что Великобритания не считает, что Украина должна прекратить удары по России, пока Москва отказывается поступить так же.

Британское правительство, в свою очередь, отказалось от комментариев. Оно не сообщало, сколько ракет Storm Shadow было предоставлено Украине во время войны, и не объявляет о таких поставках регулярно.

Источник: Bloomberg со ссылкой на осведомлённых собеседников.

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