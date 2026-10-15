Во Франции 37 % избирателей готовы проголосовать за Марин Ле Пен

По результатам опросов, 37 % избирателей во Франции готовы отдать свой голос за Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов.

Согласно данным исследований, если от центристов на президентский пост будет баллотироваться бывший премьер-министр Эдуар Филипп, он может набрать 17%, а лидер «Национального объединения» Ле Пен — 37% голосов. Представитель «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон, по данным исследования, набирает 18% и впервые выходит на второе место в опросе.

Если же вместо Филиппа кандидатом в президенты от центристов станет экс-премьер-министр Габриэль Атталь, он, по данным исследования, может набрать 11%, тогда как Ле Пен прогнозируют 38%, Меланшону — 18,5%.

Рафаэль Глюксман, который 11 октября победил на праймериз социал-демократических сил, может получить 9,5% в сценарии с Филиппом и 10,5% — в сценарии с Атталем. Впрочем, опрос проводился с 24 сентября по 7 октября, поэтому возможный рост его поддержки после праймериз не отражен.

Еще один показатель зависит от кандидата от центра — представитель «Республиканцев» Брюно Ретайо может набрать 6,5% в случае участия Филиппа и 9%, если будет баллотироваться Атталь.

Исследователи также смоделировали второй тур. Среди респондентов, определившихся с выбором между двумя кандидатами, Ле Пен набрала бы 68% против Меланшона и 53% против Филиппа.

В то же время, в зависимости от сценария, около трети опрошенных, намеревающихся голосовать во втором туре, еще колеблются или рассматривают возможность подать пустой или недействительный бюллетень.

Опрос проводился онлайн среди 12 005 совершеннолетних жителей Франции. Погрешность составляет от 0,6 до 1,2 процентных пункта.

Об этом свидетельствует опрос Odoxa-Backbone, результаты которого обнародовало издание Public Sénat.

Ле Пен прекратит финансирование Украины со стороны ЕС в случае победы на выборах.

В Париже экс-премьер Франции и кандидат в президенты Эдуар Филипп заявил, что предложения его ультраправой соперницы Марин Ле Пен в отношении Европейского Союза могут подорвать единство блока.

Кандидат в президенты Франции и лидер консервативной партии «Республиканцы» Брюно Ретайо призвал страну добиваться скидки на взнос в бюджет Европейского Союза. Он связал эту позицию со сложным состоянием французских государственных финансов.

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