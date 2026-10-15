Włoska konfederacja przewoźników drogowych Conftrasporto oświadczyła, że może rozważyć ogólnokrajowy strajk z powodu gwałtownego wzrostu cen paliw. Organizacja wezwała rząd do pilnego zwołania spotkania ze stowarzyszeniami branżowymi, informuje ANSA.

Żądanie wobec rządu

Prezydent Conftrasporto Pasquale Russo oświadczył, że bez takiego spotkania konfederacja rozważy strajk w całym kraju. Jak powiedział, nadmierny wzrost cen, który dotknął sektor transportu towarowego, stworzył niezwykle napiętą sytuację wśród firm transportowych.

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Protesty się rozszerzają

Conftrasporto poinformowała, że w niektórych rejonach Włoch już odbywają się spontaniczne protesty przewoźników drogowych. Według konfederacji protesty się rozszerzają, a przewoźnicy w niektórych regionach, przede wszystkim na południu kraju, organizują się, aby blokować drogi.

W rejonie Cosenzy protesty kierowców ciężarówek spowodowały kryzys paliwowy: większość stacji benzynowych całkowicie wyczerpała zapasy benzyny i oleju napędowego. Pojawiają się również informacje o długich kolejkach i korkach.

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