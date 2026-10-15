Итальянская конфедерация автоперевозчиков Conftrasporto заявила, что может рассмотреть возможность общенациональной забастовки из-за стремительного роста цен на топливо. Организация призвала правительство срочно созвать встречу с отраслевыми ассоциациями, сообщает ANSA.

Требование к правительству

Президент Conftrasporto Паскуале Руссо заявил, что без такой встречи конфедерация рассмотрит возможность забастовки по всей стране. По его словам, чрезмерное подорожание, затронувшее сферу грузовых перевозок, создало крайне напряженную ситуацию среди транспортных компаний.

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Протесты распространяются

В Conftrasporto сообщили, что в отдельных районах Италии уже проходят стихийные протесты автоперевозчиков. По данным конфедерации, они распространяются, а перевозчики в некоторых регионах, прежде всего на юге страны, организуются для блокирования дорог.

В районе Козенцы протесты водителей грузовиков вызвали топливный кризис: большинство автозаправочных станций полностью остались без бензина и дизельного топлива. Также поступают сообщения о длинных очередях и заторах.

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