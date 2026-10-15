Conftrasporto попередила про можливий страйк в Італії — ANSA English

Італійська конфедерація автоперевізників Conftrasporto заявила, що може розглянути можливість загальнонаціонального страйку через стрімке зростання цін на пальне. Організація закликала уряд терміново скликати зустріч із галузевими асоціаціями, повідомляє ANSA.

Вимога до уряду

Президент Conftrasporto Паскуале Руссо заявив, що без такої зустрічі конфедерація розгляне можливість страйку по всій країні. За його словами, надмірне подорожчання, яке зачепило сферу вантажних перевезень, створило вкрай напружену ситуацію серед транспортних компаній.

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Протести поширюються

У Conftrasporto повідомили, що в окремих районах Італії вже відбуваються стихійні протести автоперевізників. За даними конфедерації, вони поширюються, а перевізники в деяких регіонах, передусім на півдні країни, організовуються для блокування доріг.

У районі Козенци протести водіїв вантажівок спричинили паливну кризу: більшість автозаправних станцій повністю залишилися без бензину й дизельного пального. Також надходять повідомлення про довгі черги та затори.

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