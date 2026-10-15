Іран повідомив про страту Сіаваша Джамшіді у справі протестів — The Hindu

Іран заявив, що стратив Сіаваша Джамшіді, якого, за даними іранської сторони, засудили за низкою обвинувачень, пов’язаних з антиурядовими протестами на початку року. Про це повідомляє The Hindu.

Обвинувачення проти Джамшіді

За повідомленням видання, серед обвинувачень було застосування зброї військового зразка для стрілянини по поліцейських. Джамшіді також звинувачували в тому, що він цілився у співробітників сил безпеки під час масових демонстрацій.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Протести та жертви

Пік масових антиурядових протестів припав на січень. За даними The Hindu, під час цих демонстрацій загинули тисячі людей.

Іранська влада повідомляла про понад 3 тисячі загиблих під час заворушень. Вона покладала відповідальність за насильство на «терористичні акти», які, за її твердженням, були організовані Сполученими Штатами та Ізраїлем. Іранська сторона повідомила про страту 3 жовтня 2026 року.

Читай нас у