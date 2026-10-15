Iran oświadczył, że stracił Siavasha Jamshidiego, który według strony irańskiej został skazany za szereg zarzutów związanych z antyrządowymi protestami na początku roku. Informuje o tym The Hindu.

Zarzuty wobec Jamshidiego

Według publikacji wśród zarzutów znalazło się użycie broni wojskowego typu do strzelania do policjantów. Jamshidi był również oskarżany o celowanie w funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa podczas masowych demonstracji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Protesty i ofiary

Szczyt masowych antyrządowych protestów przypadł na styczeń. Według The Hindu podczas tych demonstracji zginęły tysiące osób.

Władze Iranu informowały o ponad 3 tysiącach zabitych podczas zamieszek. Odpowiedzialnością za przemoc obarczały „akty terrorystyczne”, które, jak twierdziły, zostały zorganizowane przez Stany Zjednoczone i Izrael. Strona irańska poinformowała o egzekucji 3 października 2026 roku.

Czytaj nas na